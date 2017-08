Governo lança licitação e deve investir R$ 4,9 milhões para pavimentar rodovia em Maracaju

Foto: Moisés

Campo Grande (MS) – O Governo do Estado, por meio da Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos (Agesul) lançou na sexta-feira (4.8) um edital de tomada de preços que contemplará com pavimentação asfáltica e restauração o acesso a ADM, no município de Maracaju. O edital foi publicado na página 27 do Diário Oficial do Estado.

Conforme a publicação serão implantados e asfaltados 1,7 quilômetros e restaurados 0,8 quilômetro, no trecho que compreende o entroncamento da MS-162 e ADM do Brasil Armazéns Gerais. A obra está orçada em R$ 4.898.184,61 milhões.

A tomada de preço da concorrência 038/2017 acontece no dia 6 de setembro, às 9 horas, na sede da Agesul, na Capital.

Raquel Pereira – Secretaria de Estado de Infraestrutura (Seinfra)

