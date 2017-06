Governo investe R$ 6 milhões em hospital, pavimentação e quadra coberta em Taquarussu

O governador do Estado, Reinaldo Azambuja (PSDB) anunciou nesta quarta-feira (7), investimentos de R$ 6 milhões em Taquarussu – cidade distante 332 quilômetros de Campo Grande. Já em andamento, estão a reforma e modernização do Hospital Municipal Sagrado Coração de Jesus e a construção de uma quadra coberta com arquibancadas na Escola Estadual Doutor Martinho Marques.

Em parceria com a administração municipal, o Estado investiu ainda em melhorias na drenagem, pavimentação e iluminação.

As visitas do governador iniciaram pela obra no Estádio Municipal Crivelão, no bairro Serraria. Com recursos de R$ 250.750 mil viabilizados por Reinaldo Azambuja (PSDB) quando ainda era deputado, o estádio recebeu reforma nas arquibancadas, vestiário, banheiros, além de equipamentos de acessibilidade e agora está apto a receber competições.

No Hospital Municipal Sagrado Coração de Jesus, estão sendo feitas obras de adaptação e readequação de toda a estrutura física do prédio, com recursos estaduais, provenientes de emendas e da prefeitura. A conclusão das obras está prevista para o dia 24 deste mês. “Vamos entregar até o final deste mês um hospital novo, moderno e revitalizado. É uma bela obra”, declarou o governador.

Secretária de Saúde de Taquarussu, Letícia Janaína Machado, contou que o hospital estava prestes a ser interditado pela Vigilância Sanitária antes das obras terem início. Nas salas de atendimento, o reboco estava soltando das paredes. Havia ainda problemas estruturais desde que ele foi construído, em 1997. As portas estreitas, por exemplo, não comportavam a passagem das macas.

No local, são atendidos por mês cerca de 3,5 mil pacientes. Os serviços oferecidos vão desde consultas ambulatoriais à urgência e emergência, incluindo a realização de partos e cirurgias eletivas ginecológicas.