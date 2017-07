Governo investe mais de R$ 104 milhões e constrói 90 pontes, Jateí, Glória e Deodápolis na lista

Foto capa: Edemir Rodrigues

Campo Grande (MS) – Na primeira reportagem da série especial sobre pontes em Mato Grosso do Sul, o Portal MS revela os investimentos totais nesse tipo de empreendimento. Mais de R$ 104 milhões garantem a construção de 90 pontes de concreto em 39 municípios de Mato Grosso do Sul. Alternativas de transporte e produção, as obras beneficiam diretamente 773 mil pessoas (IBGE). “Significam desenvolvimento, progresso e, principalmente, integração entre os municípios”, afirma o governador Reinaldo Azambuja.

Dos 90 projetos de pontes idealizados pelo Governo do Estado, 31 já foram concluídos, 21 estão em execução e 38 passam por processo de licitação, conforme dados da Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos (Agesul). Do total de recursos previstos, R$ 20,7 milhões estão garantidos pela União, por meio da Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil. Os recursos federais são destinados para 38 pontes em 17 cidades.

Histórico

Os investimentos maciços do Governo em pontes de concreto tiveram início com reparos emergenciais em dezenas de estruturas danificadas pelas chuvas que atingiram o Estado no verão de 2015/2016. Ao iniciar a reconstrução, a Agesul teve como norte a substituição de pontes de madeira por travessias de concreto. Ao optar pelo modelo reforçado e tecnicamente recomendado, o objetivo era dar mais segurança e qualidade ao usuário.

“Todas as pontes que estamos fazendo estão sendo realizadas com projetos executivos para garantir a qualidade e o bom emprego do dinheiro público”, afirma o secretário de Estado de Infraestrutura, Marcelo Miglioli. Segundo ele, a substituição das estruturas ainda contribui para a expansão da infraestrutura e logística de Mato Grosso do Sul, além de gerar menos gastos para o poder público com manutenção.

O governador também destacou a qualidade dos projetos das pontes e garantiu que as novas edificações “vão perdurar por anos”. Conforme Reinaldo Azambuja, nunca se investiu tanto na construção de pontes de concreto na história do Estado. “Vamos totalizar o maior número de pontes de concreto já construídas desde a criação de Mato Grosso do Sul (1977)”, observa.

Ponte em construção sobre o Córrego Pirajuí, em Sete Quedas, na região Sul-Fronteira de Mato Grosso do Sul. Foto: Agesul

Novas pontes

As 31 pontes já construídas e entregues à população somam investimentos de R$ 29,3 milhões e ficam nos municípios de Amambai (3), Anastácio (1), Aral Moreira (1), Bela Vista (2), Costa Rica (1), Deodápolis (4), Guia Lopes da Laguna (3), Iguatemi (4), Juti (1), Maracaju (1), Naviraí (1), Novo Horizonte do Sul (1), Paranhos (3), Porto Murtinho (1), Rio Verde de Mato Grosso (2) e Tacuru (2).

Outras 21 travessias de concreto são levantadas nas cidades de Amambai (1), Caarapó (1), Coronel Sapucaia (1), Dois Irmãos do Buriti (1), Guia Lopes da Laguna (1), Iguatemi (1), Ivinhema (2), Japorã (1), Jateí (2), Juti (1), Novo Horizonte do Sul (1), Paranhos (1), Porto Murtinho (1), Rio Brilhante (2), Sete Quedas (2) e Tacuru (2). Nesses projetos são aplicados R$ 26,9 milhões.

Há ainda 38 processos licitatórios abertos para a construção de passagens em Amambai (3), Anastácio (1), Aquidauana (1), Batayporã (1), Bela Vista (4), Bodoquena (2), Camapuã (1), Cassilândia (2), Corguinho (1), Coronel Sapucaia (3), Dois Irmãos do Buriti (1), Eldorado (2), Glória de Dourados (1), Jardim (1), Jateí (3), Laguna Carapã (1), Maracaju (1), Naviraí (1), Nioaque (1), Novo Horizonte do Sul (1), Paraíso das Águas (1), Paranaíba (1), Ponta Porã (1), Porto Murtinho (1), Rio Negro (1) e Rio Verde de Mato Grosso (1). Nessas obras, a estimativa é aplicar R$ 47,6 milhões.

