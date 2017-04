Governo de MS lança pacote de licitações para asfalto em 22 cidades

A Rua Taumaturgo, no bairro Aero Rancho, será uma das contempladas com as obras de infraestrutura (Foto: Arquivo)

Governo estadual já lançou três pacotes de licitações para obras de asfalto e drenagem, em 22 cidades de Mato Grosso do Sul, neste mês de abril. A intenção é investir em infraestrutura e ajudar os municípios, que convivem com problemas financeiros e não tem recursos para realizar estes projetos.

O primeiro pacote de licitações começou no dia 19 de abril, com a abertura de 12 obras para as cidades de Nova Andradina, Sete Quedas, Água Clara, Aparecida do Taboado, Ribas do Rio Pardo, Itaporã, Coxim, Caarapó, Jardim e Campo Grande, sendo que na Capital, o local escolhido foi o bairro Aero Rancho.

Um dia depois, foi lançado mais sete licitações com o mesmo objetivo de obras de infraestrutura (asfalto e drenagem) para as cidades de Deodápolis, Rio Negro, Ivinhema, Sonora, Fátima do Sul, Chapadão do Sul e Nova Alvorada do Sul.

Já nesta terça-feira (25), mais sete cidades foram contempladas: Naviraí, Laguna Carapã, Dourados, Aquidauana, Nova Alvorada do Sul, Ivinhema, Paraíso das Águas. O cronograma de licitações começa no dia 05 de maio e se estende até o dia 26 do mesmo mês, com a abertura das propostas.

Investimento - O governador Reinaldo Azambuja (PSDB) explicou que estes investimentos em infraestrutura servirão para ajudar os municípios em obras importantes, já que eles estão convivendo com problemas financeiros. Ele ainda ponderou que uma forma de contribuir com os novos prefeitos.

O tucano ainda adiantou que vai contemplar os 79 municípios, independente da questão partidária, já que sua gestão sempre foi "municipalista". Ainda ressaltou que está em contato tanto com os prefeitos, como vereadores, para saber as prioridades de cada local.

"Os prefeitos e vereadores estão nos dizendo quais são as reivindicações de cada cidade, para que haja um trabalho em conjunto, serão obras de asfalto, drenagem, construção de ginásios e escolas". Reinaldo também revelou que as obras serão feitas com recursos próprios e também com emendas dos parlamentares federais.

Também já anunciou que o investimento total será de R$ 300 milhões, que vai se estender além das pavimentações de ruas e Avenidas, assim como na construção de pontes de concreto e também no cuidado com as rodovias e estradas.