Governo de MS destina R$ 175 mil para apoiar carnavais do interior do Estado

A Fundtur (Fundação de Turismo de Mato Grosso do Sul) irá destinar R$ 175 mil para apoiar a realização dos carnavais de sete municípios do interior do Estado. A informação foi divulgada no Diário Oficial do Estado desta quarta-feira (22).

Foram assinados sete convênios com as prefeituras dos municípios de Bataguassu, Bodoquena, Ivinhema, Nioaque, Rio Verde do Matogrosso, Rochedo e Terenos.

Em contrapartida, os municípios irão repassar R$ 21,5 mil para o fomento dos carnavais locais. Cada um dos carnavais será realizado em uma data diferente.

Os convênios foram assinados pelo diretor-presidente do Fundtur, Nelson Cintra Ribeiro.

Confira as datas dos carnavais de cada município:

"Batafolia 2017", Carnaval de Bataporã - 24 a 28 de fevereiro

"Folia Serrana 2017", Carnaval de Bodoquena - 24 a 28 de fevereiro

Carnaval Popular de Rua no Município de Ivinhema - 24 a 28 de fevereiro

"Nioaque Folia", Carnaval de Nioaque - 24 a 28 de fevereiro

"Rio Verde Folia", Carnaval de Rio Verde de Matogrosso - 25 a 27 de fevereiro

"Carnaval Rochedo Folia 2017", Carnaval de Rochedo - 25 a 28 de fevereiro"

"Terenos Folia 2017", Carnaval de Terenos - 25 a 28 de fevereiro