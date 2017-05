Governo chama 120 aprovados para a Agepen; 100 continuam à espera

Após espera de três meses, grupo de 120 aprovados no concurso público para agentes penitenciários da Agepen (Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário de Mato Grosso do Sul) serão convocados pelo Governo do Estado. Decreto deve ser publicado no Diário Oficial desta quarta-feira (31).

Ao todo, 435 agentes foram aprovados no concurso. A lista dos aprovados foi publicada no dia 17 de fevereiro. No início de abril, outros 200 já haviam sido chamados para ocuparem as vagas, e agora, o Governo diz que a convocação dos outros aprovados ainda não tem data definida.

Após a publicação do Decreto de convocação, a próxima etapa é a publicação do edital com a data de entrega dos exames na junta médica, e a convocação para a posse, com a relação dos documentos a serem apresentados.

Semanas após divulgação divulgados os nomes, os aprovados encabeçaram manifestações reclamando da demora para a nomeação. Alguns dos concursados chegaram a alegar dificuldades financeiras, já que tiveram que deixar os empregos para integrarem o curso de formação.

O curso

A formação dos agentes - 36º Curso de Formação de Agentes Penitenciários - foi coordenado pela Escola Penitenciária de Mato Grosso do Sul (Espen), com carga horária total de 420 horas/aula. "Durante dois meses, os futuros novos profissionais da Segurança Pública passaram por uma série de testes, exames e aulas, cujos conteúdos envolveram conhecimentos sobre direitos humanos e cidadania, legislação, gerenciamento de crise, defesa pessoal, normas e rotina prisional, primeiros socorros e outros", explicou a Agepen.

Os futuros agentes penitenciários irão atuar nas áreas de Segurança e Custódia, Assistência e Perícia e Administração e Finanças.