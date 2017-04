Governo autoriza licitação de obra do centro de distribuição de hortifruti em Dourados

Finalmente Dourados vai ganhar o seu centro de distribuição de produtos hortifruti para atender os quarenta municípios da região. A garantia foi dada pelo governador Reinaldo Azambuja (PSDB) à prefeita Delia Razuk (PR) na manhã desta segunda-feira durante a solenidade de assinatura de termos de cooperação técnica para beneficiar as aldeias indígenas e os agricultores familiares.

Ao iniciar seu discurso a prefeita lembrou ao governador a necessidade da construção urgente da Central de Abastecimento, conhecida popularmente como CEASA, uma proposta de campanha e um sonho dos produtores de alimentos não apenas de Dourados como de toda a região.

Assim que Délia encerrou o discurso, o governadoranunciou a autorização para a licitação da obra do CEASA. "Temos pressa e assim que a licitação for concluída vamos iniciar as obras", disse Azambuja sendo observado pelo presidente do Sindicato Rural, Lúcio Damália, pelos deputados João Grandão (PT) e José Teixeira (DEM) e pelo secretário municipal de Agricultura Familiar Landmark Ferreira Rios.

Na mesma solenidade o governador assinou termo de parceria com o Município de Dourados para a pesquisa técnica e extensão rural, através da Agraer. Com assinatura deste temor será possível para aumentar a produtividade e melhorar a qualidade da produção de hortifrutigranjeiros por agricultores familiares da região. Com isso, segundo Délia, teremos um incremento na produção de alimentos e torna-se necessário o funcionamento da CEASA já que atualmente cerca de 90% dos alimentos vem de outros estados. "Com o CEASA os produtores terão lugar garantido para a comercialização e armazenamento de seus produtos", disse a prefeita. Através deste termo de cooperação as pesquisas e treinamentos serão feitos em campos experimentais instalados no Parque de Exposições do Sindicato Rural. A Agraer vai fazer ações nas áreas de pesquisa, assistência técnica e extensão rural entre os agricultores familiares do município de Dourados visando à produção de frutas, hortaliças e leite. No outro termo de parceria o Governo do Estado libera a importância de R$ 40.050,00 para areforma de dois tratores para atender os agricultores das Aldeias Bororo, Jaguapiru e Panambizinho, totalizando quase duzentas famílias. Nesta ação a Prefeitura vai arcar com uma contrapartida de R$ 4 mil. O governador também garantiu dois mil litros de óleo diesel e a doação de sementes de milho e feijão para os indígenas.

Na opinião de Délia Razuk, que se comprometeu a cuidar das pessoas, ações como essas, mesmo utilizando poucos recursos, tem uma grande importância social. "Vamos continuar trabalhando para garantir ações que atendam o maior número de pessoas gerente renda e empregos’, finalizou a prefeita que está preparando um leque de ações, obras e serviços que marcaram os cem primeiros dias de sua administração. A agência vai oferecer atendimento visando a transferência de conhecimentos para aumentar a produtividade da fruticultura e ao mesmo tempo melhorar as condições de vida no meio rural.

O Sindicato Rural de Dourados vai disponibilizar área, infraestrutura e equipamentos necessários para desenvolver a pesquisa voltada aos agricultores familiares. Também vai garantir mão de obra necessária para tratos e colheita dos campos experimentais e unidades demonstrativas, além de fornecer técnicos para colaborar com as pesquisas.

Caberá à Agraer implantar os campos experimentais em conjunto com o sindicato e fazer a capacitação de técnicos e agricultores através de palestras, cursos, dias de campo e reuniões. Também vai disponibilizar mobiliário, equipamentos de informática, veículos e combustível para os trabalhos.

O governador disse que atualmente Mato Grosso do Sul traz de São Paulo e do Paraná 80% dos hortifrutigranjeiros consumidos pela população e que iniciativas como essa em Dourados buscam mudar a realidade. "Precisamos produzir aqui o que consumimos para gerar emprego e renda para nossos produtores". CEASA é a sigla e denominação popular das centrais de abastecimento, que são empresas estatais ou de capital misto destinadas a promover, desenvolver, regular, dinamizar e organizar a comercialização de produtos da agricultura familiara nível de atacado e em uma região. As Ceasas surgiram no Brasil no final da década de 1960 quando o Governo Federal identificou um grande estrangulamento no sistema de comercialização de hortifruti no país.