Governo anuncia e obras serão iniciadas nos próximos dias em Itaporã

Avenida José Maria Bezerra Lima

Foi publicado no Diário Oficial do Estado desta terça feira (05/09), o resultado da licitação para a contratação da empresa que irá fazer a recuperação do trecho do perímetro urbano da MS-157, que compreende a Avenida Jose Maria Bezerra Lima, saída para Maracaju.

Num total serão 76.957,43 M² de pavimento, com investidos de R$ 7.132.505,93 (Sete Milhões Cento e Trinta e Dois Mil Quinhentos e Cinco Reais e Noventa e Três Centavos).

A empresa vencedora da licitação foi a ENGEPAR Engenharia e Participações Ltda. A Agesul regional Dourados, informou que o processo está na procuradoria jurídica desde segunda feira (11), onde passa por avaliações, para posteriormente ser feita a convocação da empresa ENGEPAR para assinatura de contrato.

Esse procedimento deverá ser concretizado nos próximos dias, e de posse da assinatura do contrato o governo do estado dará a ordem de serviço para o inicio da obra.

O prefeito Marcos Pacco (PSDB) comemora mais esta conquista dentre outras que estão no pacote de obras destinado ao município, lançado este ano pelo governador. “Estamos no inicio de uma gestão, e desde as primeiras horas, estamos buscando parceiras junto aos governos estadual e federal por entender que o momento é de aglutinar forças em prol de nosso município.

O governador Reinaldo Azambuja está cumprindo com seus compromissos, e isso nos deixa feliz. Estamos fazendo os encaminhamentos, e ele, sensível às nossas dificuldades, esta nos atendendo nesta grande demanda que é recuperar a infraestrutura do município.” Finalizou Pacco.