Governador entrega R$ 43 milhões em novas viaturas para 9 municípios nesta sexta-feira

O governador Reinaldo Azambuja (PSDB) entrega, nesta sexta-feira (26), mais 115 veículos que irão reforçar o policiamento na Capital e em municípios do interior do Estado. A solenidade vai ser realizada na Praça do Rádio Clube, a partir das 15 horas.

A entrega é a quarta-etapa do Programa MS Mais Seguro e representa o investimento de R$ 43 milhões de um total de R$ 114 milhões do Governo, destinados à estruturação da segurança pública.

Além da Campo Grande, as novas viaturas modelo Chevrolet Trailblazer e até de carros descaracterizados, vão ser destinados para os municípios de Bandeirantes, Corguinho, Jaraguari, Nova Alvorada do Sul, Ribas do Rio Pardo, Rio Negro, Rochedo, Sidrolândia e Terenos.

As viaturas possuem câmbio automático, tração 4x4 e já vem equipadas com sistema de rádio, giroflex e 90 mil quilômetros de revisão garantidos com a compra. Somente no modelo Trailblazer foram adquiridos 195 veículos, via licitação que permitiu a economia de R$ 14 milhões em relação ao preço de mercado.