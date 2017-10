Governador entrega obras e anuncia novos investimentos no aniversário de 14 anos de Figueirão

Fotos: Chico Ribeiro

A população de Figueirão recebeu novos investimentos no aniversário de 14 anos de criação do município, anunciados pelo governador Reinaldo Azambuja em solenidades realizadas neste sábado (30.9). “Nunca um governador investiu mais de R$ 1 milhão por ano em Figueirão e nesses dois anos e meio de gestão já são mais de R$ 5 milhões investidos pelo governador Reinaldo Azambuja”, afirmou o prefeito municipal Rogério Rosalin. “Até estradas municipais o governador fez manutenção, como é o caso da estrada do Galeano”, completou.

São investimentos em saneamento básico, infraestrutura e habitação. Durante as comemorações do aniversário de Figueirão, o governador visitou a Estação de Tratamento de Esgoto (ETE), obra orçada em R$ 1.547.585,32 e que está sendo executada com recursos dos governos estadual e federal. Projetada para tratar 98% do esgoto da cidade, a Estação terá capacidade para tratar 10,88 litros de esgoto por segundo.



“Os políticos não gostam de investir em esgoto, porque fica escondido, debaixo da terra, não aparece. Mas nós investimos em esgoto, porque melhora a qualidade de vida das pessoas. A cada R$ 1 que se gasta com o tratamento do esgoto, a gente economiza R$ 4 com a saúde”, afirmou Reinaldo Azambuja.

O governador, acompanhado do prefeito Rogério Rosalin, o senador Pedro Chaves, deputado federal Carlos Marun, deputados estaduais Júnior Mochi (presidente da Assembleia Legislativa), Beto Pereira e Felipe Orro, vereadores e prefeitos dos municípios da região Norte do Estado, também inaugurou a obra de restauração asfáltica de diversas ruas do centro de Figueirão e a sinalização da Rua Cláudia José de Lima.

Numa demonstração de que a parceria com as prefeituras não se refere somente a obras estaduais, Reinaldo Azambuja acompanhou o prefeito Rogério Rosalin em visitas e inaugurações de obras realizadas com recursos do município, como a ampliação do Hospital Municipal Mariana Silvério Furtado e a Creche Municipal Francisco Rogério Barbosa. Iniciada há 10 anos, a obra da creche foi concluída agora, sendo a primeira do município. Leva o nome do garoto de 8 anos, que morreu há dois meses em acidente. Quando brincava com os amigos, a trave do campinho de futebol caiu sobre ele, como contou os pais Francisco Barbosa e Maria Abadia de Oliveira, que estiveram na inauguração da unidade.

No aniversário de 14 anos de criação de Figueirão, o presente veio também para 50 famílias cadastradas que receberam as chaves da casa própria, no Residencial Figueira 2. Nesse projeto que faz parte do Programa Minha Casa Minha Vida, foram investidos cerca de R$ 2,8 milhões em recursos federal, estadual e municipal, sendo que o terreno foi doado pela Prefeitura. Financiado pela Caixa Econômica Federal (CEF), cada unidade possui dois quartos, cozinha e área de serviço.



Reinaldo Azambuja e o prefeito Rogério Rosalin, acompanhado do pároco da cidade, o padre João Alves de Oliveira, visitaram uma das casas entregues. “A casa é o bem maior de uma família, ela representa qualidade de vida e tranquilidade, por isso temos investido para assegurar às famílias o acesso à casa própria”, afirmou.

No mesmo local da solenidade de entrega das casas, Reinaldo Azambuja assinou autorização para abertura de licitação para obras de drenagem e pavimentação das vias urbanas de Figueirão, projeto orçado em R$ 2,9 milhões.

O governador, junto com o seu secretariado, deputados, vereadores e prefeitos, também participou de outra programação do aniversário de Figueirão, o lançamento do Programa Figueirão + Rural e do projeto “Carne de Zebu”, este último feito pelo presidente da Associação Brasileira de Criadores de Zebu, Arnaldo Manuel de Souza Borges. Durante a solenidade realizada no tatersal da Fazenda 3R, o deputado Beto Pereira entregou a Rubinho Catenucci (tradicional pecuarista da região), o título de Embaixador da Carne, concedida pela Assembleia Legislativa, por meio de proposição apresentada pelos deputados Júnior Mochi e Beto Pereira.

No evento, Reinaldo Azambuja destacou a importância do agronegócio para o Mato Grosso do Sul, lembrando que o desempenho do setor tem contribuído para o Estado ganhar posições de destaque em nível nacional. “Somos o segundo do País em investimentos em infraestrutura, desenvolvimento, saúde, o terceiro maior crescimento do PIB (Produto Interno Bruto) e o segundo na geração positiva de empregos, e isso devemos a vocês e aos outros setores da economia. Mesmo diante da maior crise econômica da história do País, estamos mantendo os investimentos e com o pagamento dos salários em dia, enquanto mais de 20 estados estão com os salários atrasados. Isso é feito com planejamento, com organização, e vocês têm ajudado muito o país a sair dessa crise”, afirmou o governador.

No lançamento do projeto “Carne de Zebu”, estiveram presentes também Coaraci Castilho, chefe de Gabinete do ministro da Agricultura, Blairo Maggi, o senador Ronaldo Caiado, de Goiás, e o ex-deputado federal pelo Paraná, Abelardo Lupion.

