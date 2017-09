Garota de 13 anos e motociclista ficam feridos em acidente em Itaporã

Ambulância no local do acidente. Foto por Aislan Nonato

Nesta terça-feira (12), por volta das 11h30, ocorreu um acidente na área central de Itaporã, um motociclista de 21 anos colidiu em uma ciclista, uma garota de 13 anos, e depois em um carro que estava estacionado.

E.S.S (21) trafegava pela rua Aral Moreira, sentido bairro-Centro, quando próximo ao cruzamento com a rua Fernando Correa da Costa, chocou-se com uma ciclista que trafegava no mesmo sentido. G.T.C (13) trafegava pela calçada e a colisão aconteceu quando ela tentou cruzar a Aral Moreira.

Com o impacto, o motociclista perdeu o controle da moto e chocou-se com a lateral esquerda de um Volkswagen Voyage que estava estacionado, danificando parcialmente o veículo.

O motociclista teve ferimentos na mão direita. A garota teve escoriações no braço esquerdo com suspeita de fratura. A equipe de atendimento móvel do Hospital Municipal de Itaporã foi acionada e encaminhou as vítimas para atendimento no Hospital.

A Polícia Militar de Itaporã e esteve no local coletando informações para o registro da ocorrência. Foi constatado que a motocicleta estava com documentação atrasada, e o condutor foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil de Itaporã.