Fuzil norte-americano e maconha são apreendidos com passageiro em aeroporto de MS

Maconha e Fuzil encontrados por cão farejador e Polícia Federal (Foto: PF/Divulgação)

Um homem de 38 anos foi preso no fim da tarde de sexta-feira (30), no aeroporto municipal de Dourados, no sul de Mato Grosso do Sul, transportando um fuzil e mais de oito quilos de maconha.

De acordo com a Polícia Federal (PF), cães farejadores detectaram a droga na mala do passageiro. Os agentes, então, localizaram o fuzil norte-americano calibre 556 de alto poder de destruição, com mira holográfica e dois carregadores.

O suspeito foi preso em flagrante. Ele contou à polícia que levaria a droga e arma até o Recife, no Pernambuco.

A arma e a droga foram encaminhados à delegacia de Polícia Federal de Dourados. Segundo a polícia, em caso de condenação, a pena prevista é de até 23 anos de reclusão.