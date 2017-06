Funcionárias denunciam patroa por agressão e cárcere privado em boate em MS

De acordo com informações do boletim de ocorrência, as mulheres contaram que na madrugada de hoje uma delas, de 22 anos, sentiu uma indisposição e foi para o quarto descansar.

A chefe, de 26 anos, não teria gostado da situação e ao perceber que a vítima não estava mais no salão, foi até o quarto para tirar satisfação.

Durante a conversa, a patroa teria se descontrolado e, segundo a vítima, passou a agredi-la. A companheira de trabalho, de 33 anos, percebeu a ausência da amiga e foi até o quarto para ver o que estava acontecendo.

No local, segundo o que relatou à polícia, viu a patroa em cima de sua colega e entrou no meio da briga para ajudá-la, mas também acabou agredida.

As duas disseram que ficaram com lesões na perna. Depois disso, foram trancadas pela patroa no quarto.

Na tentativa de serem libertadas, as duas passaram a mandar mensagens para o irmão do dono da boate, já que o dono mesmo está preso, por ter agredido a esposa. O caso foi registrado como lesão corporal, sequestro e cárcere privado.