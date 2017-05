Frio vai embora e previsão nesta semana é de pancadas de chuva no MS

Nos últimos dias, os sul-mato-grossenses tiveram uma ‘amostra’ do inverno deste ano. Os dias tiveram mínima de 9°C, logo pelo amanhecer e deu para tirar os casacos do armário. Nesta semana, o frio se despede. Como estamos no outono, a tendência é de temperaturas mais baixas no começo da manhã, como nesta terça-feira (2), em que os termômetros marcam 19°C. Mas, nada frio.

De acordo com o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), nesta terça e quarta-feira (3), em altos níveis atmosféricos, um sistema de baixa pressão promove pancadas de chuva em algumas regiões do Estado.

A previsão é de tempo parcialmente nublado a nublado com pancada de chuva isolada no sul e sudoeste do Mato Grosso do Sul. Nas demais áreas do Estado, tempo parcialmente nublado a claro. A máxima é de 36°C.

Em Campo Grande, a máxima é de 31°C e o dia deve ficar parcialmente nublado. A umidade relativa do ar fica entre 40% e 80%.