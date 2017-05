Frio e tempestades devem marcar início da semana em MS

Chuva e frio devem marcar a semana em Mato Grosso do Sul. Uma frente fria se aproxima, e a região sul e sudoeste do Estado devem registrar chuvas intensas e rajadas de vento, conforme o Inmet (Instituto nacional de meteorologia).

“Os ventos já aumentam a partir de hoje com ocorrência de rajadas isoladas a partir desta noite. O sol aparece em quase todo o estado, mas o tempo permanece instável e deve chover forte da tarde para a noite no centro-oeste e sudoeste do estado de segunda-feira”, explica o Inmet.

O Instituto alerta para a possibilidade de chuvas fortes em todo sul do Estado na quinta-feira (18). “Durante o evento meteorológico, pode ocorrer risco de queda de galhos de árvore, leves alagamentos e pequenos estragos, pois a velocidade dos ventos poderá chegar em torno de 40 a 60 km/h”, enfatiza.