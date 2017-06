Frio diminui e volta a chover durante a semana em todo Mato Grosso do Sul

A forte massa de ar polar que provocou brusca queda de temperatura e recordes de frio nos estados do Centro-Oeste durante o fim de semana, perde força e o tempo muda já durante a segunda-feira.

O domingo foi de tempo ensolarado e com queda de umidade à tarde em praticamente todas as áreas, inclusive nas capitais, mas a formação de áreas de instabilidade associadas a mudança na circulação de ventos na média atmosfera (cavado) favorecem a formação de nuvens carregadas e a ocorrência de pancadas de chuva, com trovoadas isoladas em MS e no centro-sul de GO ao longo da segunda-feira.

E com o aumento da nebulosidade, a temperatura já não cai tanto na próxima madrugada. Durante a terça-feira uma nova instabilidade passa sobre a Região e provoca pancadas de chuva moderadas a forte entre MS e o sul de GO. Já em MT e no DF o tempo continua firme, com temperatura em elevação e umidade em queda durante as tardes. De quarta em diante a tendência é de tempo mais seco em todos os estados.

A figura em destaque mostra o total de chuva esperado para o Centro-Oeste nestes próximos cinco dias: