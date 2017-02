Frentistas de MS querem piso salarial de R$ 1.300

Os empregados em postos de combustíveis de Mato Grosso do Sul querem um piso salarial de R$ 1.300,00 para vigorar partir de 1º de março, data base da categoria. A pauta de reivindicação, com esse pedido e outros benefícios, já foi encaminhada à classe patronal pelo Sinpospetro/MS (Sind. dos Empregados em Postos de Serviços de Combustíveis e Derivados de Petróleo do Estado de Mato Grosso do Sul). Hoje, o piso da categoria é de R$ 1.112,00.

Para os empregados que recebem salário superior ao piso, o sindicato pede que o mesmo percentual estabelecido ao piso seja concedido a esses vencimentos superiores. “Para o gerente, que tem sob sua responsabilidade a empresa, ainda que por períodos descontínuos, estamos pedindo três pisos salariais da categoria profissional, acrescidos dos adicionais respectivos”, informou José Hélio da Silva, presidente do Sinpospetro/MS.

Ainda sobre vencimentos, a entidade sindical quer assegurar que o trabalhador que exercer a função de Chefe de pista, que tem como responsabilidade a coordenação da equipe que presta serviços na pista de abastecimento de combustíveis, ganhará dois pisos salariais da categoria profissional, também acrescidos dos adicionais respectivos.

Para o trabalhador que exercer a função de caixa deverá receber, no mínimo, um piso salaria e meio enquanto aqueles que exercem dupla função, independentemente do tempo de prestação de serviços, receberão adicional de 30% sobre a remuneração.

Essas são as principais reivindicações salariais encaminhadas pelo Sinpospetro/MS à classe patronal dos donos de postos de combustíveis de Mato Grosso do Sul (Sinpetro/MS). “Acreditamos que esses percentuais serão aprovados, pois são razoáveis e com base nas perdas salariais para a inflação no acumulado dos últimos 12 meses. Além disso as estatísticas da ANP demonstram que houve um crescimento na venda de combustíveis no Estado, especialmente a gasolina”, argumentou o presidente José Hélio da Silva.