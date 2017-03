Frente fria reduz temperaturas a partir deste domingo em Mato Grosso do Sul

Uma frente fria se aproxima e, segundo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), deverá derrubar as temperaturas a partir de amanhã (5) em Mato Grosso do Sul. Associada a uma área de instabilidade, o deslocamento da massa de ar provocará chuva e aumento de nebulosidade, principalmente no sul e leste do Estado.

Na segunda-feira (6), a passagem da massa de ar polar começa a se deslocar para o oceano, provocando queda na temperatura, principalmente nas máximas. Ainda poderão ser observadas chuvas isoladas, principalmente no período da tarde e inicio da noite.