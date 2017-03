Frente fria provoca chuva e leve declínio das temperaturas em MS

A sexta-feira (17) amanheceu nublada e com garoa em Campo Grande. Nas primeiras horas do dia, os termômetros marcam 21°C.

Uma frente que se desloca por Mato Grosso do Sul, provocando de pancadas de chuva ocasionalmente fortes durante sua passagem, nesta sexta, seguido de progressivo declínio nas temperaturas.

Conforme o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), a sexta será nublada com pancadas de chuva e trovoadas por vezes fortes, especialmente no oeste e sudoeste do Estado. A máxima de 32°C. Em Campo Grande, dia nublado com pancadas de chuva e trovoadas a partir da tarde. A miníma é de 28°C.

No sábado (18) ainda há previsão de pancadas de chuva em todo Estado e declínio nas temperaturas, especialmente as máximas.

No domingo (19), o tempo melhora, com nebulosidade diminuindo a partir do sudoeste. Ainda haverá algumas pancadas de chuva isoladas no centro-norte do Estado, porém, mais isoladas e de menor intensidade.