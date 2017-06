Frente fria provoca chuva e derruba temperatura a partir de sábado em Mato Grosso do Sul

Uma frente fria trará chuva e derrubará as temperaturas no final de semana em Mato Grosso do Sul, de acordo com o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia).

Segundo a meteorologia, até esta sexta-feira (30), o tempo permanece firme, porém, com gradual aumento de nebulosidade, temperaturas estáveis e formação de névoa seca. A umidade relativa do ar atinge valores abaixo de 30%, especialmente à tarde.

Já no sábado (01), o tempo muda com a chegada da frente fria no sul do estado. Ainda segundo o Inmet, ela irá causar bastante nebulosidade e chuvas isoladas principalmente na região sul e sudeste. As temperaturas devem entrar declínio a partir da tarde.

No domingo (02), a nebulosidade volta a diminuir e as temperaturas continuam em declínio, com ventos de até 60km/h nestas regiões.

Em Campo Grande, a previsão de quinta e sexta-feira (29), é de tempo nublado com máxima de 30 e mínima de 18 graus. Na sexta, a previsão é de máxima de 29 e mínima de 19 graus. Como a frente fria deve chegar enfraquecida ao sul do estado, a previsão é que a chuva não chegue à Capital.

A previsão para Campo Grande no sábado é de máxima de 27 e mínima de 16 graus, com tempo parcialmente nublado. No domingo, o tempo também deve ficar nublado com máxima de 25 e mínima de 14 graus.