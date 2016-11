Frente fria chega e sábado pode ser o dia mais frio do mês no Estado, com 8°C

Frente fria chega a Mato Grosso do Sul amanhã a noite e deve derrubar as temperaturas, principalmente no fim de semana. Sábado (20) deve ter o amanhecer mais frio do mês no Estado, com mínima de 8°C.

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), amanhã dia deve ser predominantente ensolarado, com possibilidade de pancadas de chuva na região centro-norte.

Temperaturas entram em declínio à noite, principalmente no sul, por onde começa a entrar uma massa de ar frio.

Na sexta-feira (18), frio aumenta de intensidade e podem ocorrer vendavais. Há chances de chuviscos no norte.

No sábado, amanhecer deve ser o mais frio do mês, com 8°C no extremo sul do Estado e 13°C em Campo Grande, mas durante os dias as temperaturas se elevam e sol predomina. Ventos diminuem de intensidade.

Campo Grande deve ter céu de nublado a parcialmente nublado até o fim de semana, com pancadas de chuvas isoladas em alguns pontos. Temperaturas oscilam entre 17°C e 24°C amanhã e entre 13°C e 20°C no sábado.

Menor temperatura prevista, de 8°C, deves ser registradas em Tacuru, Amambai e Mundo Novo, no extremo sul do Estado, com máxima em torno de 20°C.