Forte terremoto atinge o México e pessoas deixam edifícios

Um forte terremoto atingiu Cidade do México nesta terça-feira, sacudindo prédios e forçando milhares de moradores de capital a ocuparem as ruas. Segundo o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS, na sigla em inglês), a magnitude do tremor foi de 7,1 na escala Richter, enquanto o Serviço Simológico Nacional mexicano indicou força de 6,8. O epicentro foi à 7 quilômetros a noroeste da cidade de Chiautla de Tapia, estado de Puebla.

O tremor também foi sentido em Oaxacla, uma das zonas mais afetadas pelo terremoto que atingiu o país em 7 de setembro, de magnitude 8,2, deixando 90 mortos e 200 feridos.

A Proteção Civil Nacional afirmou que, por enquanto, não há relatos de danos na Cidade do México, mas imagens de meios de comunicação e redes sociais mostram prédios danificados, com vidros quebrados e paredes rachadas.

O abalo sísmico ocorre no mesmo dia em que se relembra o 32º aniversário do violento terremoto que arrasou o México em 1985, com milhares de mortos. As autoridades mexicanas realizaram nesta terça-feira uma grande simulação de terremoto no país inteiro, uma ação realizada anualmente na data.



Pessoas sentam no chão após o terremoto na Cidade do México Foto: RONALDO SCHEMIDT / AFP