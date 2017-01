Financiamento de veículos teve queda de 10% no ano passado em MS

O financiamento de veículos em Mato Grosso do Sul despencou em 2016. Foram 78,791 no ano passado, contra 88,156 em 2015, o que representa queda de 10,6% no ano. Se considerar o financiamento de motocicletas a retração é ainda maior, 24,8%.

Dados da Unidade de Financiamentos da Cetip divulgados hoje, mostram que no ano passado foram financiadas 11.261 motos, enquanto que em 2015 o número era de 14.972. Em relação ao automóveis leves, a retração nos financiamentos foi de 7,4%, caindo de 69.312 em 2015 para 64.153 em 2016.

O que chama a atenção é o crescimento da venda de veículos usados. Enquanto durante todo o ano passado foram financiados 28.201 veículos novos, foram 50.590 usados, diferença de 79%.

Apesar da retração anual, em dezembro houve aumento de 1,4% na comparação com o mesmo período de 2015, sendo que foram financiadas 8.181 unidades no mês em MS.

O Centro-Oeste atingiu 442.976 veículos financiados em 2016. Desse total, 182.795 foram unidades novas e 260.181 de usadas. No ano passado foram financiados 359.469 automóveis leves, enquanto as motos somaram 66.380 unidades vendidas a crédito.