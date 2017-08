Filho de empresário que ficou refém de sequestradores é liberado no Paraguai

Pedro Urbieta de Souza, de 12 anos foi solto na cidade de Pedro Juan Caballero - Divulgação

Pedro Urbieta de Souza de 12 anos sequestrado por volta das 6h30 de quinta-feira (17), foi liberado pelos criminosos ainda ontem, em periferia na cidade de Pedro Juan Caballero, no Paraguai. Criminosos não receberam o resgate e estão foragidos.

Segundo informações do Ponta Porã Informa, baseadas nas investigações, criminosos soltaram o menino em bairro de periferia no Paraguai e o garoto conseguiu carona até a sede da polícia paraguaia onde entraram em contato com a família dele.

De acordo com o delegado Rodolfo Daltro, os sequestradores haviam feito dois contatos com a família e depois não ligaram mais. Com a intensa investigação tanto da polícia brasileira e paraguaia, os criminosos desistiram da ação e soltaram o garoto.

Agentes da Polícia Civil de Ponta Porã, com auxílio da Delegacia Especializada de Repressão a Roubo a Banco e Resgate (Garras) e agentes das forças policiais do Paraguai participaram das investigações.

O sequestro

Pedro Urbieta de Souza, de 12 anos, foi sequestrado por bandidos armados na área central de Ponta Porã. Sequestradores pediram R$ 1 milhão para resgate. O contato foi feito com a família da vítima. O pai do garoto é o empresário conhecido tanto em Ponta Porã como em Pedro Juan Caballero, Alexandre Reichardt de Souza.

Conforme o Porã News, criminosos fecharam o veículo em que Pedro era levado para a escola por motorista particular. Os homens estavam armados, ameaçaram as vítimas e pegaram o menino. Suspeitos fugiram em um VW Gol, de cor branca, com placas do Brasil.

Policiais em Pedro Juan Caballero também foram informados do crime para auxiliarem nas buscas.