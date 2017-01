Filha dorme no volante, carro capota e mãe de 87 anos morre na BR-060

Lucy Montemor dos Santos, 87, morreu após o carro que a filha dirigia, de 61 anos, capotar na BR-060. O acidente aconteceu às 16h30 de ontem (5) em Sidrolândia.

Conforme informações do registro policial, a filha da idosa que conduzia o veículo dormiu ao volante, o carro saiu da rodovia pela contramão e na entrada de uma fazenda, colidiu com um aterro existente no local.

A colisão foi tão forte que o veículo foi lançado para o ar caindo com as rodas para cima. O teto do carro afundou e a idosa morreu no local.

Condutora do veículo foi socorrida com vida pelo Corpo de Bombeiros e encaminhada para hospital de Campo Grande.

Como no local do acidente não foi visto nenhuma marca de freio ou derrapagem, a perícia acredita que a condutora dormiu no volante.