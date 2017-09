Fiat Uno bate na traseira de Gol e passageiro é socorrido com suspeita de traumatismo craniano

No mesmo ponto do primeiro acidente do dia registrado na manhã desta quinta-feira (7), uma colisão envolvendo dois veículos deixou uma vítima ferida com suspeita de TCE (Traumatismo Craniano Encefálico).

No acidente aconteceu que aconteceu por volta das 20h na Avenida Antônio Joaquim de Moura Andrade no cruzamento com Rua Osvaldo Campesato, um Fiat Uno, com placas de Campo Grande, se chocou na traseira de VW Gol, com placas de Nova Andradina.