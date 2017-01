"Fechado" por veículo, motorista bate em moto e invade loja

Acidente de trânsito envolvendo dois carros e uma moto deixou uma pessoa ferida na noite desta terça-feira (17), na Avenida das Bandeiras, em Campo Grande. De acordo com moradores, o motorista suspeito de ter provocado a colisão fugiu do local.

Informações de testemunhas dão conta de que um Toyota Etios, guiado por um homem de 58 anos, seguia na avenida no sentido bairro centro, quando foi fechado por um carro branco que tentava cruzar a via. Com a colisão, o condutor perdeu o controle da direção do automóvel, colidiu em uma motocicleta Honda Fan e invadiu a entrada de uma loja que fica na região.

O condutor do veículo que teria provocado o acidente não foi identificado e fugiu do local. O motociclista, de 23 anos anos teve um corte profundo na região do queixo e escoriações. Ele foi conduzido para a Santa Casa. A outra vítima que estava sozinha no carro permaneceu no local e não precisou de atendimento médico.

A lateral do Toyota ficou destruída e a porta de entrada da loja ficaram destruídas. A moto teve a frente amassada. De acordo com equipe do Corpo de Bombeiros, que atendeu a ocorrência, tanto o motociclista quanto o condutor do veículo apresentaram documentação dos veículos.