Falta de acessibilidade afasta 20 mil pessoas da area central e comercial de Ponta Porã

Imagens Porã News

Segundo levantamentos do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) e confirmadas pela equipe do empresário Douglas Ramos da “Construtora Garantia” e do presidente Thiago Ojeda do IECAPP (Instituto Esportivo e Cultural Adaptado de Ponta Porã), um 90% dos deficientes físicos não conseguem transitar pela área comercial da cidade de Ponta Porã pela falta de acessibilidade.



A equipe realizou um passeio pela área do centro comercial de Ponta Porã, no intuito de buscar parcerias com os empresários, com o projeto de acessibilidade no mercado de trabalho e para o consumo dos mesmos. Onde foi levantado um estudo, na qual concluíram que 90% dos deficientes não consomem no centro de Ponta Porã, o que equivale a aproximadamente 20 mil pessoas com deficiência, estariam deixando de frequentar a área comercial pela falta de acessibilidade, nas vias públicas que na maior parte não contam com rampas de acesso, vestiário com portas acima de 0,90cm, banheiros adaptados e piso tátil para deficiente visual.



A equipe fez um apelo aos empresários que entre em contato com a IECAPP no numero 67 98413-6468, a fim de que de forma conjunta possa ser elaborado em parceria um projeto ideal a cada recinto comercial, buscando beneficiar os deficientes físicos com o direito de ir e vir garantidos, que em retorno beneficiara o comercia local onde 20 mil pessoas passarão a consumir e transitar.



Thiago Ojeda cobrou uma maior fiscalização das autoridades no transito, já que vários condutores estacionam nas áreas reservadas a deficientes físicos assim como em rampas de acesso ou estacionamentos privativos, o que causa uma maior dificuldade ao transito dos mesmos na área central e comercial de Ponta Porã.