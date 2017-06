Exército faz leilão de caminhões e reboques a partir de hoje em Dourados

Hoje e amanhã, dias 21 e 22 de junho o Exército Brasileiro conduzirá a parte final do leilão misto (virtual e presencial) de 92 lotes compostos de veículos (caminhões, carretas e carros de serviço) e reboques/implementos.

O pregão presencial acontecerá no auditório do 28º Batalhão Logístico, na Avenida Guaicurus, 9.000, em Dourados. Os lances online podem ser ofertados pelo portal www.casadeleiloes.com.br.

Em função do grande número de material e para que remate ocorra sem atribulações, se optou pela realização do leilão em duas etapas.

No dia 21 serão finalizadas as disputas dos lotes de 01 a 48. No dia seguinte, dos lotes 49 ao 92. Os lances presenciais poderão ser efetivados nos períodos das 10h30min às 12h30min e das 14h30 às 17h30 (horário previsto para encerramento) em ambas as datas.

O credenciamento dos participantes será nas duas datas entre 9 e 10 horas da manhã.

A inspeção dos lotes será permitida, sob agendamento, de segunda à quinta-feira das 9h30 às 11 horas e das 14 às 15h30, e nas sextas-feiras entre 9 e 11 horas. A visitação ocorrerá no mesmo endereço do pregão.

O horário deve ser combinado com o Centro de Operações de Apoio Logístico (COAL), com um mínimo de 24 horas de antecedência, através dos fones (67) 3416-9485 e (67) 3423-5022.

Podem participar pessoas físicas e pessoas jurídicas domiciliadas ou estabelecidas em território brasileiro. A exceção fica para os membros da comissão de licitação e servidores do 18º Batalhão Logístico.

Para o arremate dos lotes de números 13 a 16, descritos como sucatas, o participante deverá ser credenciado junto ao Detran. A relação e descrição de todos os lotes estão disponíveis aqui.