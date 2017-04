Ex-Miss Transex de DEODÁPOLIS se recupera em hospital e relata momentos de terror

Ferreira, 33 anos, que ficou gravemente ferida após sofrer queda de um prédio na França, se recupera bem, mas anda não tem previsão de alta hospitalar.



Rafaela disse ao Jornal Midiamax, nesta segunda-feira (17), que ao contrário do que foi divulgado pelos jornais brasileiros e franceses, ela não pulou do quinto andar, mas, da janela do segundo andar.



A ex-Miss Transex trabalha como profissional o sexo na França e diz que estava em um apartamento com uma amiga. O agressor, que era o cliente da amiga, ameaçou e agrediu as duas com uma arma.



“Quando ele voltou, colocou a faca na barriga dela e mandou que ficássemos quietas. Depois, pegou uma pistola e deu uma coronhada na cabeça dela e ficou mirando o revólver para mim. Pensei ele vai atirar em mim e nela. Vai matar nós duas. Foi nesse momento que eu tive a ideia de ir para a janela e pulei”, conta Rafaela.



Com a queda, a sul-mato-grossense teve fraturas múltiplas nas duas pernas e na coluna. A polícia foi acionada e ela foi transferida de helicóptero para o hospital Hospital La Cavale Blanche, na cidade francesa de Brest.



Segundo Rafaela, ainda não há data para deixar o hospital e a recuperação com fisioterapia deve ser feita na França, onde possui plano de saúde. A ex-Miss Transex diz não ser verdade a informação de que a família dela, em Mato Grosso do Sul, precisa de uma quantia para a recuperação dela. Rafaela foi eleita miss Deodápolis e Miss Mato Grosso do Sul em 2011.