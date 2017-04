Ex-Miss Transex de DEODÁPOLIS pula de prédio para fugir de homem armado na França

A ex-Miss Transex MS Rafaela Ferreira, de 33 anos, sofreu uma queda de um prédio na França, após tentativa de fugir de um homem que a ameaçava e agredia. A família está fazendo uma campanha nas Redes Sociais após saber da gravidade do acidente, ainda em busca de notícias. Ela pulou do quinto andar ao ser ameaçada de morte pelo homem que estava armado. Natural de Deodápolis, ela vive em Torrevieja, na Espanha, e segundo familiares, esporadicamente vinha para a Capital.

Rafaela foi eleita miss Deodápolis e Miss Mato Grosso do Sul em 2011. Os amigos não sabem precisar em que lugar da França foi o acidente, e a família está aguardando notícias. Segundo Maria Lima, de 46 anos, irmã da ex-Miss, a família terá acesso a um boletim médico amanhã. O esposo de Maria, Rosival Lima, afirmou que Rafaela esteve aqui no Natal para passar as festas com a família. Ele também afirmou que não sabe confirmar se Rafaela fazia ou não programas na Espanha, conforme foi divulgado.

Rafaela fraturou as duas pernas, está em coma induzido e passou nesta tarde por uma cirurgia. A família foi avisada através de uma mensagem no Facebook. Segundo informações da ATMS (Associação de Travestis de Mato Grosso do Sul), o caso pode envolver a embaixada brasileira. A família aguarda notícias.