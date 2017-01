(Ex?) Amante persegue mulher e ameaça mostrar fotos íntimas para marido

Depois de manter um caso extraconjungal, uma mulher, de 33 anos, acabou sendo perseguida diariamente pelo ex-amante, em Campo Grande, que não aceita o término do relacionamento.

A mulher procurou a delegacia de polícia e disse que terminou o caso extraconjungal há dois meses, mas que desde então vem sendo ameaçada e perseguida pelo homem, que diariamente vai até a loja onde trabalha e a fica observando do lado de fora.

Em um desses dias entrou na loja, que fica em um shopping da cidade, afirmando que a vítima era louca e que tinham mantido um caso, sendo iludido por ela. Ainda de acordo com a mulher, durante o relacionamento dos dois enviou fotos íntimas a ele.

Agora o autor passou a ameaça-la dizendo que vai enviar as fotos íntimas ao marido e aos familiares dela. A vítima disse que o autor criou um perfil falso no facebook e passou a adicionar as amigas dela mantendo conversas com as mulheres.

O autor teria dito a mulher que passaria a infernizar sua vida. De acordo com informações, ela teria contado ao marido sobre o caso extraconjungal e o casal esta vivendo em harmonia.

Na delegacia de policia, ela manifestou o desejo de representar criminalmente contra o autor e pediu medidas protetivas.