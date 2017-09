Estranho animal que deu à costa no Texas foi identificado

Espécie de enguia que deu à costa no Texas. (Reprodução Twitter)

Um pedido de ajuda no Twitter resultou numa espécie de caça ao “monstro marinho”, que viria a terminar com a identificação do misterioso animal que deu à costa numa praia do Texas, depois da passagem do furacão Harvey.

Foi, aliás, esse o motivo que levou Preeti Desai àquela praia, ajudar nos trabalhos de limpeza após a tempestade.

A fotógrafa e entusiasta da vida animal lançou o desafio à comunidade científica e esta foi à descoberta, desconfiando desde logo que se trataria de uma espécie de enguia ou moreia, colocando de parte a hipótese de uma qualquer criatura por identificar, por mais estranheza que tivesse causado.

A própria tratou de clarificar na rede social que a sua descoberta "não era assustadora, não era colossal e não era um monstro".