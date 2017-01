Estado abre seleção para técnico de nível superior com salário de R$ 3,9 mil

O governo do Estado divulgou nesta quarta-feira (4) um edital de processo seletivo simplificado para preenchimento de 12 vagas em Campo Grande para o cargo de técnico de nível superior de serviços organizacionais, com remuneração de R$ 3.900,00. As inscrições do processo seletivo estarão abertas entre esta quinta (5) e sexta-feira (6).

O processo seletivo simplificado envolverá três etapas: inscrição, que será online e deverá conter anexa toda a documentação necessária para investidura no cargo; avaliação curricular; e entrevista pessoal. As inscrições podem ser feitas por este link.

Além do currículo vitae, o candidato deverá anexar no ato da inscrição uma cópia de documento de identidade, de CPF, de comprovante de escolaridade e de documentos que comprovem sua qualficiação e experiência. Para o cargo, é necessário graduação de nível superior em qualquer área.

Os técnicos de nível superior de serviços organizacionais contratados irão prestar serviços à SED (Secretaria de Estado de Educação), trabalhando principalmente com a gestão e organizações de matrículas dos alunos da rede estadual e demandas administrativas da pasta.

Alguns dos requisitos para investidura no cargo são: ser brasileiro nato ou naturalizado, ter idade mínima de 21 anos completos, estar quite com as obrigações eleitorais e não acumular cargo ou emprego público em nenhuma das esferas Federal, Estadual ou Municipal.

Mais informações podem ser encontradas no edital, disponível no Diário Oficial do Estado, logo na primeira página.

(sob supervisão de Ludyney Moura)