Equipe de Jateí faz limpeza nas ruas do distrito de Nova Esperança

Serviços de recolhimento de galhadas no distrito de Nova Esperança

No município de Jateí com uma intensa ação de limpeza na cidade, uma equipe da Secretaria Municipal de Infraestrutura esteve no distrito de Nova Esperança realizando os serviços de roçagem e limpeza em vias e espaços públicos da localidade.

Os serviços atendendo determinação do prefeito Eraldo Jorge Leite (PSB) abrangeram todas as ruas, com recolhimento de entulhos, lixos, galhadas, roçagem, enfim tudo que diz respeito à limpeza para bem estar da população. O Secretário de Infraestrutura Rodrigo Felix da Silva que esta a frente da ação ressaltou que esteve com uma equipe especifica realizando todo este trabalho de limpeza no distrito, já que na cidade com frequência esta sendo desenvolvido. “Este trabalho de limpeza é contínuo, mas para este inicio de mandato a ação foi mais especifica devido à situação encontrada, pois com este movimento além de manter a organização e ambiente limpo e agradável, focamos também na conscientização da população sobre local adequado para depositar lixos e entulhos”.

O prefeito Eraldo Leite que em sua administração tem um propósito de construir uma Jateí ainda melhor, considerando-a “Terra de Oportunidades”, por sua vez, reforça que a intenção é trabalhar com transparência, responsabilidade e eficiência, por isso com frequência já tem acompanhado de perto todas as ações e atividades em desenvolvimento. Na semana passada juntamente com o Secretário Rodrigo esteve na zona rural do município, vistoriando as estradas vicinais, assim como os lugares mais necessitados de reparos. “Trabalhamos em prol ao povo jateiense, por isso estamos comprometidos em manter as estradas vicinais em ótimas qualidades, com mais segurança na trafegabilidade” explica o prefeito.

O secretário Rodrigo ressalta que o trabalho esta sendo constante, mas que as ações nas estradas vicinais não iniciaram ainda por dificuldades encontradas com os maquinários, já que não estão adequados para o funcionamento. “A administração quer qualidade nas estradas vicinais, por isso a intenção é oferecer boas condições de tráfego, tanto para transporte escolar, quanto o deslocamento dos moradores” finaliza Rodrigo.