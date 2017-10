ENGEO Engenharia e Topografia destaca a suinocultura e como utilizar dejetos suínos nos solos

FOTO: DIVULGAÇÃO

No estado de Mato Grosso do Sul, a atividade de suinocultura atingiu um rebanho de 1,3 milhão de cabeças em 2016 (IBGE), ocupando o 9º lugar no ranking nacional. Os empreendimentos de suinocultura difere-se entre si de acordo com o número de animais, porte, sistema de criação e sistema de produção.

A atividade é considerada pelos órgãos ambientais como sendo uma “atividade potencialmente causadora de degradação ambiental”, sendo enquadrada como de alto potencial poluidor, pela grande geração de dejetos.

Uma das alternativas para disposição dos dejetos de suínos é como fertilizante orgânico para o solo, sendo o principal sistema de manejo dos efluentes gerados nas granjas de produção de suínos.

No entanto, esta prática necessita ser regulamentada para a adequação ambiental e o licenciamento da atividade, que deve apresentar o Sistema de Controle Ambiental, sendo este específico para cada empreendimento, devendo ser acompanhado por um responsável técnico.

No Mato Grosso do Sul, está em vigor um Programa de Auto-monitoramento (PAM) da qualidade do solo que é exigido pelo órgão ambiental (IMASUL) para o licenciamento das propriedades suinícolas. A proposta de um plano de monitoramento traz por si só um avanço, que é a geração de dados georreferenciáveis acerca da situação dos solos adubados com os efluentes na suinocultura.