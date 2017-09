ENGEO Engenharia e Topografia destaca a potencialidade da piscicultura que ganha espaço no MS

FOTO: DIVULGAÇÃO

A ENGEO – Engenharia e Topografia é uma empresa Incorporadora de Projetos e Soluções Ambientais especializada em projetos de Engenharia, Gestão Ambiental e Topografia.

No Mato Grosso do Sul, a piscicultura vem ganhando espaço nas últimas duas décadas. A expansão dos canais de comercialização de pescados, representada pelo surgimento de pesque e pague no Estado, assim como pelo seu fortalecimento pela proximidade com São Paulo e Paraná, têm apontado, nos últimos dez anos, para um direcionamento da piscicultura para a finalidade comercial em Mato Grosso do Sul, justificando a necessidade de assistência técnica especializada, desde o projeto, licenciamento ambiental, custeio e escolha das espécies a serem cultivadas, assim como, o direcionamento para a comercialização da produção.

Com isso, há também perspectivas para a mudança do perfil dos piscicultores. O aumento da área alagada média dos tanques e da produtividade obtida, já cresceu nesse período, assim como a maior concentração de pequenos piscicultores, com áreas destinadas à atividade na propriedade rural até 5 hectares. Vale ressaltar, a necessidade de possuir as licenças ambientais para o funcionamento do empreendimento, pelos benefícios que ela traz para o produtor e para que não exista problemas de inconformidade com os órgãos fiscalizadores. Ressalta a Bióloga da empresa Kelly Regina I. Vieira.

A ENGEO está sediada em Dourados/MS e atende em todo o território nacional.