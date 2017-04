Energisa anuncia redução de 13,81% para consumidores de MS

Por determinação da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), a tarifa dos consumidores residenciais da Energisa Mato Grosso do Sul receberá, em abril, um desconto de até 13,81%. A diferença é referente à revisão de valores pagos a mais, no ano passado, pela parcela do Encargo de Energia de Reserva (EER) correspondente à contratação da energia da usina de Angra III.

Este montante foi arrecadado mensalmente pelas distribuidoras nas contas de luz e integralmente repassado à CCEE (Câmara de Comercialização de Energia Elétrica) ao longo de 2016.

Vale ressaltar, porém, que a percepção da redução tarifária nas faturas dos consumidores se dará de acordo com os ciclos de leitura e faturamento de cada um, podendo levar até dois meses para se completar. Esse impacto também irá depender das variações da alteração da cor da bandeira tarifária, que a partir de abril, conforme anúncio feito pela agência reguladora, sai de amarela para a vermelha.

Como o processo de reajuste tarifário da Energisa MS ocorre no dia 8 de abril, a partir de maio o novo valor da tarifa que valerá para os clientes da concessionária não contemplará mais os custos do encargo de Angra III, o que significa que a situação será plenamente normalizada. Os novos valores da tarifa a partir do mês de maio serão divulgados pela Aneel próximo à data do reajuste tarifário.

