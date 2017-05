Empresário morre depois de caminhonete capotar em rodovia

Hilux ficou completamente destruída em acidente na BR-262, em Terenos. (Foto: Direto das Ruas)

Empresário Eduardo Chramosta morreu em acidente na BR-262, na madrugada de hoje, em Terenos. Caminhonete que vítima conduzia capotou na rodovia.

De acordo com o site Aquidauna News, vítima estava sozinha no veículo, quando por motivos ainda desconhecidos, perdeu o controle da direção e caminhonete capotou várias vezes, parando em região de vegetação, às margens da rodovia.

Veículo ficou totalmente destruído e motorista morreu na hora.

Polícias Rodoviária Federal (PRF) e Civil estiveram no local e investigam as circunstâncias do acidente.

Eduardo Chramosta era filho do proprietário do Frigorífico Buriti, em Aquidauana, Paulo Pavel Chramosta, citado em delação da JBS, na Operação Lava Jato, por envolvimento em esquema de propina.

Segundo o empresário Weslwy Batista, um dos sócios da JBS, frigorífico Buriti emitia notas falsas para justificar pagamentos de propina em troca de benefício no Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS).

Vítima era casada e tinha dois filhos.