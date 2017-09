Embriagado, motorista avança a preferencial, bate em motocicleta e passageira 'voa' sobre Fox

A auxiliar de serviços gerais Katiane Afonso, 37 anos, deu entrada no Hospital Elmiria Silvério Barbosa com ferimentos no corpo, depois que se envolveu num acidente domingo à noite na Rua Paraná esquina com a João Márcio Ferreira Terra, em Sidrolândia. Ela literalmente “voou” e foi atirada contra o para-brisa do Fox de placa HTI-7437, que bateu na motocicleta na qual estava como garupa.

Segundo o boletim de ocorrência o Fox, trafegando pela rua Paraná, avançou a preferencial, que é a João Márcio, e acabou batendo na moto. Quando os policiais chegaram ao local, a vítima já tinha sido socorrida por populares e a motocicleta removida.

Segundo a polícia, o motorista Carlos Antunes dos Santos, estava embriagado, mal se aguentava em pé, cambaleando. Na delegacia, os policiais encontraram no veículo duas garrafas de cerveja ainda fechadas.