Em Ponta Porã, prefeitura contraria crise e paga amanhã salários de fevereiro

Contrariando a onda de crise nas finanças da maioria dos municípios, a Prefeitura de Ponta Porã decidiu antecipar para amanhã, dia 24, o pagamento do salário dos servidores municipais referente ao mês de fevereiro.

De acordo com nota divulgada esta tarde pela assessoria de imprensa da prefeitura, a antecipação do pagamento foi determinada pelo prefeito Hélio Peluffo por considerar que esta sexta-feira é o último dia útil do mês de fevereiro.

Com o pagamento, a prefeitura irá injetar R$ 6 milhões na economia local no período de Carnaval, que começa nesta sexta-feira e se estenderá até a próxima terça-feira, dia 28.

A previsão é de que o dinheiro esteja disponível para saque nas contas dos três mil servidores da prefeitura logo nas primeiras horas desta sexta-feira.