Em Nova Casa Verde, mulher tem Iphone furtado ao parar em restaurante

Uma mulher, de 43 anos, foi vítima de um furto enquanto parou em um restaurante no Distrito de Nova Casa Verde, em Nova Andradina. Segundo a ocorrência policial, a vítima contou que deixou o seu telefone celular, um Iphone 7, em cima do caixa e logo após se deslocou até o seu veículo para seguir viagem.

Instantes depois, a mulher deu falta do aparelho e voltou ao restaurante para verificar se o havia esquecido no estabelecimento. Em contato com o proprietário do local, este forneceu imagens da câmera de segurança e de imediato foi verificada a ação, bem como também identificado o autor que estava em um ônibus da Viação Motta com itinerário de Ponta Porã a São Paulo.

Na sequência, a vítima informou ao motorista o furto de seu celular, e de imediato o autor devolveu seu aparelho, porém a mulher persistiu em registrar o boletim de ocorrência contra o acusado.

Em busca pessoal a S.H.N.B., de 21 anos, os policiais encontraram 31 gramas de maconha. Na bagagem nada de ilícito foi encontrado. Os policiais militares que atenderam a ocorrência encaminharam a vítima e o autor à 1ª Delegacia de Polícia Civil de Nova Andradina. Tal fato aconteceu por volta das 22h deste sábado (26).