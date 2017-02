Em MS, 50 dos 79 municípios estão bloqueados para receber verba federal

Em Mato Grosso do Sul, 50 dos 79 municípios não estão aptos a receber recursos federais, inclusive por meio de emendas parlamentares. Parcelas de convênios atrasados, prestação de contas não entregues, entre outros motivos, levam dois terços dos prefeitos à lista de inadimplentes do Ministério da Fazenda.



Do outro lado, deputados e senadores se veem impossibilitados de viabilizar, por exemplo, obras para cidades como Bandeirantes, Jaraguari e Bela Vista - campeãs em falta de prestação de contas, conforme listagem o CAUC (Serviço Auxiliar de Informações para Transferências Voluntárias) que monitora 13 das 21 condições para que os municípios e estados recebam os recursos.



O fato é confirmado pelo senador Waldemir Moka (PMDB-MS), coordenadora da bancada federal de Mato Grosso do Sul, que aponta aumento exponencial no índice de cidades com pendências. Na opinião do parlamentar, o motivo principal é a crise econômica que culmina na queda da arrecadação dos municípios.

"Isso é incomum, antes eram poucos os municípios que ficavam inadimplentes". Em contraponto, o peemedebista revela que vários prefeitos já o procuraram em busca de ajuda. "Temos uma assessoria que está acostumada a resolver este tipo de questão".