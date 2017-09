Em grave acidente na MS-276, pneu estoura e motorista capota veículo

Pelo menos três das vítimas, de mais um acidente ocorrido na manhã desta quinta-feira (7), foram socorridas em estado grave para o Hospital Regional ‘Francisco Dantas Maniçoba’ de Nova Andradina. Cinco pessoas, que ainda não foram identificadas, estavam em um veículo Fiat Tempra, com placas de Sarandi (PR), que capotou na MS-276, a cerca de dois quilômetros do município de Batayporã.

Segundo as informações a que o Nova News teve acesso no local, um dos pneus dianteiros teria estourado quando o motorista veio a perder a mão da direção e capotado em seguida. Equipes do Corpo de Bombeiros e do Samu se mobilizaram para socorrer as vítimas. Duas tiveram apenas ferimentos superficiais.

A PMR (Polícia Militar Rodoviária) também atendeu o acidente que ocorreu por volta das 8h30. Pelo apurado, as vítimas vinham do interior do Paraná para visitarem familiares em Mato Grosso do Sul. (colaborou Maicon Douglas Santana)