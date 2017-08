Em alta velocidade, motociclista ignora sinal vermelho e cai de veículo ao fugir da PM

PM informou que motociclista de 20 anos sofreu acidente de trânsito enquanto tentava fugir de equipe da Força Tática

Na madrugada desta quinta-feira (31), motociclista de 20 anos sofreu acidente de trânsito enquanto tentava fugir da equipe da Força Tática da Polícia Militar de Corumbá. De acordo com o registro policial (5181/2017), relatado pela guarnição que atendeu a ocorrência, o motociclista foi visto pelos policiais trafegando em alta velocidade em uma moto Twister 250 vermelha pela rua Cabral, ignorando sinalização semafórica localizada no cruzamento da via com a rua Sete de Setembro.

Após flagrar o indivíduo ultrapassando o sinal vermelho, os policiais acionaram sinais sonoros e luminosos das viaturas para a abordagem do veículo, que empreendeu fuga. Segundo a PM, foi realizado acompanhamento tático até a rua Frei Mariano pela equipe policial que a todo momento alertava o condutor através de sinalização sobre a ordem de parada. Os militares informam na ocorrência que durante a perseguição, o motociclista chegou a olhar para as viaturas, mas não parou o veículo.

No cruzamento das ruas Frei Mariano e Colombo, o condutor tentou virar à esquerda, mas devido a alta velocidade em que estava, perdeu o controle do veículo e caiu. A equipe policial solicitou apoio da viatura dos bombeiros para socorrer o rapaz que sofreu ferimentos durante a queda. Ele foi encaminhado para o pronto-socorro municipal onde ficou sob observação médica. Equipe da Rádio Patrulha da Polícia Militar foi acionada e foram lavrados três autos de infração. A motocicleta foi encaminhada para o pátio do Detran. O caso foi registrado como acidente de trânsito com vítima de lesão corporal provocado por ela mesma. Há também o registro de direção perigosa de veículo em via pública.