Eleitos em Fátima do Sul, Vicentina e Jateí serão diplomados em horários alternados nesta quarta

FÁTIMA DO SUL - Está marcado para quarta-feira (14), a diplomação dos prefeitos e vereadores eleitos na Comarca da 4ª Zona Eleitoral que abrange os municípios de Fátima do Sul, Vicentina e Jateí.

A diplomação acontecerá no Cartório Eleitoral de Fátima do Sul. Não haverá qualquer tipo de cerimônia, conforme recomendação do Tribunal Regional Eleitoral de TRE-MS, para todos os municípios do Estado.

JATEÍ - O município de Jateí será o primeiro a receber das mãos do Juiz da da 4ª Zona Eleitoral, o diploma, onde o prefeito eleito Eraldo Jorge Leite (PSB) e sua vice Cileide Cabral (PSB) e todos os vereadores eleitos serão diplomados às 08h da manhã.

VICENTINA - Logo em seguida será a vez do município de Vicentina, onde o prefeito eleito Marcos Benedetti Hermengildo “Marquinhos do Dedé” (PMDB) e seu vice Eduardo Costa da Silva “Oncinha” (PMDB), acompanhados dos vereadores eleitos, serão diplomados às 09h da manhã.

FÁTIMA DO SUL - Finalizando, será a vez do município de Fátima do Sul, onde a prefeita eleita Ilda Salgado Machado (PR), de seu vice-prefeito Altair de Albuquerque (PR), e todos os vereadores eleitos, serão diplomados às 10h da manhã.

