Duas pessoas são feitas reféns no Distrito de Nova Casa Verde

Idade do suspeito não foi divulgada pela Polícia Militar - Foto: Divulgação/PM

Na noite da última sexta-feira (08), por volta das 21h20, uma equipe da Polícia Militar do distrito de Nova Casa Verde foi acionada com a informação de que um homem teria invadido uma residência e estava fazendo duas pessoas reféns em um dos quartos da casa.

De imediato, policiais foram o local e realizaram os primeiros procedimentos, sendo observado que a porta da cozinha da casa estava com sinais de arrombamento, e que o autor foi visto de posse de uma arma branca colocando o objeto no pescoço de uma das vítimas.

Negociações foram iniciadas com o autor que, segundo a polícia, se apresentava muito nervoso e agressivo e que, falava a todo o momento que sua vida já havia acabado dando a entender que ele iria ferir algumas das vítimas.

Após garantir a todo o momento a preservação da identidade, segurança e integridade física do homem, o policial que intermediou a negociação, juntamente com a equipe, logrou êxito na prisão do suspeito. A PRF (Polícia Rodoviária Federal) e o Corpo de Bombeiros também participaram da ação.

Diante dos fatos, o acusado, que responderá pelo crime de violação de domicílio, foi conduzido e entregue na Delegacia de Polícia Civil de Nova Andradina para os procedimentos cabíveis.