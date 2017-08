Duas pessoas ficam feridas em acidente de trânsito na cidade de Nova Andradina

Imagem: WhatsApp/Nova News

Na manhã deste sábado (26), por volta das 06h, dois homens ficaram feridos ao se envolverem em um acidente de trânsito no cruzamento das ruas Anaurilândia e José Gomes da Rocha, na cidade de Nova Andradina.

Conforme apurado pelo Nova News, eles estavam em uma moto Honda quando, ao trafegarem pelo cruzamento, colidiram contra uma VW Amarok. Devido à violência do impacto, a moto ficou encaixada no para-lama dianteiro da caminhonete, enquanto seus ocupantes foram ao solo.

Os motociclistas sofreram ferimentos e foram socorridos até o Hospital Regional Francisco Dantas Maniçoba onde receberiam atendimento médico. O condutor da caminhonete saiu ileso do acidente.

A ocorrência mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU). A Polícia Militar também esteve no local para registrar a ocorrência e realizar os levantamentos necessários. As circunstâncias do acidente deverão ser apuradas.