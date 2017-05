Dourados tem chuva forte com trovoadas e temperatura pode diminuir

Após o sol brilhar nas primeiras horas da manhã, uma chuva forte acompanhada de trovoadas cai em Dourados nesta segunda-feira (15). De acordo com o Guia Clima, da Embrapa Agropecuária Oeste, a chuva começou por volta de 9h e até às 10h30 já tinha chovido oito milímetros. Cada milímetro significa um litro de água por metro quadrado.

Com a chuva de hoje, o acumulado nas duas primeiras semanas do mês chega a 50 milímetros, dentro da média esperada para o mês de maio, que é de 104 milímetros.

Conforme a previsão do Inpe/Cepetec, a temperatura deve cair amanhã. A mínima prevista para Dourados será de 14 graus, mas o frio não deve aumentar, já que a mínima prevista para a quinta-feira (18) é de 19 graus.

Conforme a Embrapa, as chuvas foram expressivas e bem distribuídas na região sul de Mato Grosso do Sul no mês passado. Choveu 157 mm em Dourados, 42 a mais que a média histórica de abril - 115 milímetros. Foram oito dias chuvosos. A maior precipitação, de 48 milímetros, ocorreu no dia 26 de abril.