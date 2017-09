Dois carros se chocam e um deles capota em acidente na cidade de Nova Andradina

Imagens: Márcio Rogério/Nova News

Na manhã desta terça-feira (19), por volta das 07h, um acidente de trânsito foi registrado no cruzamento das ruas Onofre Gonçalves Lopes e José Gomes da Rocha, no Bairro São Vicente, em Nova Andradina. A colisão envolveu dois veículos, sendo que, um deles, chegou a capotar devido à violência do impacto.

O Nova News esteve no local da ocorrência e apurou que um VW Gol, com placas de Bataguassu, ocupado por um homem de 47 anos, teria, segundo testemunhas, invadido a via preferencial, provocando o choque contra um Fiat Uno, com placas de Nova Andradina, conduzido por uma mulher de 26 anos e ocupado também por duas crianças, uma de dois e outras de sete anos.

Testemunhas relataram que o Uno, com a mulher e as crianças, seguia pela José Gomes da Rocha, quando foi atingido pelo condutor do Gol que desrespeitou a placa de parada obrigatória, ocasionando o choque. Com o impacto, o Fiat teve danos de grande monta, enquanto o Gol chegou a capotar, parando apenas sobre a calçada de uma residência, com as rodas para cima.

Pessoas que presenciaram o acidente acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), que socorreu as vítimas com apoio do Corpo de Bombeiros. As crianças que estavam no Uno não ficaram feridas. Elas estavam no banco traseiro do carro, fazendo uso dos equipamentos de segurança, ou seja, cinto de cadeirinha. Já os condutores sofreram ferimentos leves.

Uma equipe da Polícia Militar esteve no local para registrar a ocorrência e realizar os levantamentos necessários.